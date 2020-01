L’ex dalla D’Urso: “Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con me”

Il caso Luigi Mario Favoloso si è arricchito con un ulteriore tassello. Nel salotto di Barbara D’Urso ha infatti parlato una ragazza di nome Serena, che afferma di essere stata l’amante dell’imprenditore campano.

Favoloso, che è stato compagno di Nina Moric per quattro anni, ha telefonato alla redazione del programma della conduttrice napoletana, affermando di trovarsi all’estero, di non avere intenzione di dire dove e smentendo la veridicità di quanto detto in questi giorni su di lui.

Le parole dell’amante

Serena, presunta amante di Luigi Mario Favoloso, ha raccontato nel salotto di Pomeriggio Cinque i dettagli intimi della sua breve relazione con l’imprenditore di Torre del Greco. Secondo quanto rivelato dalla ragazza – che ha parlato in collegamento dal salotto di casa sua – tutto sarebbe partito alla fine del 2018 con una conoscenza tramite Facebook.

Serena ha poi raccontato di aver preso, attorno a dicembre dell’anno sopra ricordato, un appartamento a Milano con un’amica e di aver invitato Favoloso. Lui all’inizio sarebbe stato “molto gentile”. In seguito, sempre a detta di Serena, avrebbe fatto di tutto per rimanere solo con lei, spingendo l’amica a recarsi al supermercato per comprare altro da bere. La ragazza ha parlato anche di un rapporto intimo tra loro nel momento in cui sono rimasti soli e ha affermato di essere inconsapevole del fatto che lui stesse ancora con Nina Moric.

Il messaggio a Nina Moric

Serena, new entry a sorpresa nell’affaire Favoloso, ha svelato anche di aver confessato tutto alla modella croata. Alle telecamere di Pomeriggio Cinque ha detto di avere atteso una settimana un messaggio dall’imprenditore campano.

“Da donna mi sono sentita una schifezza, mi sono sentita usata”: queste le sue durissime parole, alle quali ha fatto seguito l’ammissione di aver scritto a Nina Moric per chiederle se stesse ancora con Favoloso perché “in quel caso era cornuta”.

La giovane ha aggiunto un altro dettaglio pesante, rivelando di aver ricevuto dall’ex concorrente del Grande Fratello una promessa di soldi per negare tutto. Serena, che ritiene che Favoloso abbia orchestrato tutto per motivi di visibilità, ha affermato di aver inviato a Nina Moric gli screenshot dei messaggi inviati dall’imprenditore 32enne e ha dichiarato che tra loro ci sarebbe stata pure una telefonata a tre per fornire delle prove alla modella croata.

Come ha reagito Nina Moric a queste rivelazioni shock? La 43enne croata, dopo l’ospitata nella quale ha rivelato di aver subito violenze dall’ex, non si è pronunciata, limitandosi a postare su Instagram Stories aventi come protagonista il figlio Carlos Maria.

