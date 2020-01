Luigi Mario Favoloso è scomparso: non si ancora nulla sull’ex di Nina Moric

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato dominato dal caso Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore di Torre del Greco, per quattro anni fidanzato di Nina Moric, ha infatti smesso di dare sue notizie il 29 dicembre 2019. Questo ha portato la madre a formalizzare una denuncia e, di fatto, a dare il via a un caso mediatico.

Dov’è davvero Luigi Mario Favoloso?

Su dove sia davvero Luigi Mario Favoloso si è parlato tanto negli ultimi giorni. Fin da pochi giorni dopo la scomparsa sono partite le indiscrezioni sugli avvistamenti. In questo novero è possibile citare le segnalazioni di alcuni clienti di un centro commerciale di Marcianise, che avrebbero visto il 32enne napoletano intento a fare compere e a scattare selfie assieme ai fan.

LEGGI ANCHE: Scomparso Luigi Mario Favoloso: i dubbi di Nina Moric.

Gli sviluppi più recenti

Tra le piste che sono state messe in campo è possibile citare anche quella che vorrebbe Luigi Mario Favoloso ospite di un amico a Milano, tale Salvatore. Di certo i riflettori sulla vicenda si sono accessi con maggiore intensità quando, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nel corso della puntata del 12 gennaio, Nina Moric ha rivelato di aver subito violenze da parte dell’ex fidanzato, che se la sarebbe presa anche con Carlos Maria, il figlio che la modella croata ha avuto dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 13 gennaio si è aggiunto un ulteriore tassello. Le telecamere di Barbara D’Urso hanno infatti intervistato le signore Raffaella e Libera, amiche di Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso. Entrambe le donne ipotizzano un coinvolgimento della donna nel caso che sta vedendo al centro dell’attenzione il figlio.

Alle telecamere dello show pomeridiano della D’Urso, hanno entrambe affermato di esserle rimaste vicine fino a quando alcuni elementi non sono apparsi poco chiari. Hanno altresì dichiarato di essere state convinte fino all’ultimo che lei fosse all’oscuro di tutto.

Dal canto suo, Loredana Fiorentino ha replicato alle accuse che la Moric ha lanciato domenica scorsa sempre nel salotto della D’Urso. La madre di Luigi Mario Favoloso ha difeso il figlio, negando qualsiasi suo possibile atto violento nei confronti della Moric e di Carlos.

La donna, che ha ritirato la denuncia di scomparsa, ha altresì smentito qualsiasi coinvolgimento in una sparizione a tavolino, affermando che Nina Moric ha mentito sui maltrattamenti in quanto intenzionata a occultare i veri motivi della rottura con l’uomo che per diversi anni, tra alti e bassi, è stato il suo compagno di vita.

Nel corso della puntata ha detto la sua via social Veronica Satti, figlia di Bobby Solo e amica di Favoloso, tra le prime a dare l’allarme per la scomparsa del giovane. La ragazza ha dichiarato di dissociarsi dalla vicenda, in quanto questo fatto ha incrementato la sua già presente ansia.

