Luisa Peterlongo: ecco chi è la madre di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, reduce dall’avventura di Sanremo 2020 è ritornata a casa. Adesso le attende un periodo di meritato riposo dopo le fatiche che l’hanno vista protagonista sul palco dell’Ariston. Ed è proprio a casa che, in questo periodo, si gode alcuni momenti di relax insieme alla madre Luisa Peterlongo. Il tutto, ovviamente, documentato sulle sue stories di Instagram.

Chi è Luisa Peterlongo

La mamma di Elettra somiglia davvero tanto alla figlia. La donna è sposata da parecchi anni con Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della storica casa di Sant’Agata Bolognese. Ha 5 figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia, Elettra e Flaminia. Ha un profilo Instagram con oltre 6000 followers dove ama pubblicare parecchie foto delle sue figlie. Non si sa molto della sua vita privata ma sappiamo che ama sostenere la figlia Elettra in giro per il mondo durante i suoi concerti. Sappiamo, inoltre, che Luisa adora gli animali: possiede due cagnolini a cui è molto affezionata.

Ha molta stima per la figlia e su di lei ha dichiarato:«L’immagine di mia figlia, magari sopra le righe, che vedete nel pubblico, non corrisponde alla sua anima pura, lei odia le maldicenze e ha un forte senso di giustizia». Le due sembrano andare molto d’accordo e sono numerose le foto che le ritraggono insieme sui social network.

La donna, durante una sua intervista al settimanale Gente, ha voluto dire la sua sui tatuaggi della figlia Eletra. Ecco le sue parole: «Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – ha confessato -. La accompagnai anche farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti»

Luisa Peterlongo ha infine parlato della chirurgia estetica svelando un desiderio che ha chiesto alla figlia Elettra: «Io sono per la libertà – ha chiarito -, l’unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso. Per il seno ne abbiamo parlato a lungo, è stata una decisione molto ponderata»