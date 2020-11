L’ultimo saluto a Diego Armando Maradona (LA DIRETTA)

È stata aperta la camera ardente alla Casa Rosada a Buenos Aires per dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona, morto ieri a 60 anni.

Una folla lo ha atteso fin dalla notte, prima che venissero aperte le porte alle 6 del mattino e la gente si mettesse in fila. Poco prima si è tenuta una cerimonia privata per amici stretti e familiari: l’ex moglie Claudia Villafane, con le figlie Giannina e Dalma, insieme all’ex compagna Veronica Ojeda con il figlio Diego Fernando.

Presente anche l’altra figlia Jana mentre Diego Junior è assente perché ricoverato in Italia per coronavirus. Hanno partecipato tra gli altri anche i giocatori della nazionale argentina che vinse i Mondiali di calcio 1986, entrati in fila commossi per salutare «il capitano».

I funerali del Pibe di Oro si svolgeranno oggi stesso e si attende un milione di persone. Inoltre, l’Argentina ha dichiarato il lutto nazionale per tre giorni.

LA DIRETTA: