L’uomo non c’è e i cervi vanno in giro per il Paese (VIDEO)

L’uomo non c’è e gli animali passeggiano per le città. In particolare, tre cervi.

È accaduto a Villetta Barrea, comune di 600 abitanti della provincia dell’Aquila, in Abruzzo, immerso nel parco nazionale.

Il video, che ha fatto il giro del web, è stato condiviso su Facebook dalla pagina Visit Abruzzo. Nel filmato si vede un uomo che prova ad allontarli ma i tre splendi esemplari di cervo non si fanno cura di quell’essere che cammina su due zampe.

La passeggiata degli animali in città non è una cosa rara nei borghi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ma, a causa dell’epidemia del coronavirus, che sta costringendo noi esseri umani a resare in casa, scene come queste sono sempre più frequenti. Come nel caso dei leoni che riposano sulle strade del Sudafrica.

