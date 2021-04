Lutto a Uomini & Donne, addio a Erica Vittoria Hauser, protagonista del trono over

Erica Vittoria Hauser aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2013.

L’ex modella era originaria del Liechtenstein, ma risiedeva da tempo a Roma.

Aveva iniziato a sfilare da adolescente.

I fan e la redazione di Uomini & Donne affrontano un secondo lutto in poco tempo: dopo la dipartita di Fabio Donato Saccu, è infatti venuta a mancare Erica Vittoria Hauser, morta a soli 45 anni.

La partecipazione al dating show nel 2013

La partecipazione di Erica Vittoria Hauser al dating show di Maria De Filippi, per la precisione al Trono Over, risale al 2013. Modella e arredatrice d’interni, lasciò il programma con Ivan Rotoli (proprio dopo averlo visto da casa aveva deciso di partecipare). La loro storia, però, durò solo qualche mese.

Il decesso è avvenuto nel sonno nela notte tra il 4 e il 5 aprile. La donna, 45 anni, è venuta a mancare nella sua casa romana. Originaria del Liechtenstein, viveva a Roma da diversi anni ed era laureata in Architettura (aveva scelto di occuparsi di design di interni).

La notizia del suo decesso è stata diffusa sia dai familiari, sia da alcuni ex volti del programma, come per esempio Claudia Montanarini.

