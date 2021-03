Lutto a Uomini e Donne, è morto Fabio Donato Saccu

Lutto a Uomini e Donne, lo show condotto da Maria De Filippi: è morto all’età di 46 anni Fabio Donato Saccu. Ex cavaliere del Trono Over, originario di Ponderano (Biella), il geometra lottava da tempo contro il tumore che non gli ha lasciato scampo.

Come raccontato da FanPage.it, il 46enne trovò l’amore con Lisa Leporati e poi ha lasciato il programma insieme a lei. Era il 2015.

Lisa Leporati ha dato l’ultimo saluto a Fabio Donato Saccu con una foto che li ritrae insieme sorridenti e felici: «Ti ricorderò sempre così».

La veglia di preghiera si svolgerà oggi, giovedì 25 marzo, alle 18.00, nella Chiesa parrocchiale di Ponderano. Domani, venerdì 26 marzo, alle ore 9.30 sarà celebrato il funerale.

Come raccontato su UnioneSarda.it, il 46enne è stato assistito fino all’ultimo momento dalla madre, rimasta al suo letto dell’ospedale degli Infermi di Biella, dov’era ricoverato.

Pochi mesi fa Fabio Donato Saccu era tornato a Ponderano per stare con i genitori durante le vacanze di Natale.

