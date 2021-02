Lutto al Grande Fratello VIP, morto il fratello minore di Dayane Mello

Tragedia al Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

È morto Lucas, il fratello minore di Dayane Mello, finalista, che ha lasciato la Casa. Il giovane aveva 27 anni ed è scomparso a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte.

A dare la notizia è stato un altro fratello di Dayane, Juliano, che di recente si era pure collegato con la sorella durante una puntata del GFVIP.

Juliano, sul suo profilo Instagram, ha scritto: «Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto, abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta».

Ecco, invece, il post del Grande Fratello VIP: «Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff».

E su Twitter: «La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore».

