Lutto per Valerio Staffelli, è morto papà Gennaro

Grave lutto per Valerio Staffelli, il popolare personaggio televisivo, inviato di Striscia La Notizia.

Si è spento, infatti, il padre, Gennaro Staffelli. Aveva 82 anni.

La notizia è stata comunicata dallo stesso Valerio con un post su Instagram: «Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto “Ciccio” di origini napoletane classe 1938, commerciante, il più bravo che io abbia mai conosciuto, era un maestro nell’arte della vendita, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere».

«Ci ha fatto sorridere e ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito», ha aggiunto Staffelli, ricordando che deve proprio al padre l’ingresso nel mondo dello spettacolo: «Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio: ìcome la va’…ì che ripeto oramai da 24 anni durante Striscia la Notizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti», ha proseguito.

Tre anni fa un altro lutto terribile per Valerio Staffelli, la morte del fratello Alessandro, medico, a soli 51 anni.

Il post: