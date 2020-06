Maddie McCann, il sospettato si è vantato dell’omicidio al bar?

Christian Brueckner, il 43enne tedesco ritenuto il principale sospetto della scomparsa e della presunta uccisione di Maddie McCann, sarebbe sotto osservazione dagli inquirenti di Braunschweig dal 2017.

L’uomo, già condannato per vari reati sessuali di pedofilia e non, potrebbe avere violentato e ucciso la piccola britannica, scomparsa nel maggio del 2007 a 3 anni, a Praia de Luz, in Portogallo, dove si trovava in vacanza con i genitori.

I media del Regno Unito, riportando alcune indiscrezioni, hanno raccontato che Christian Brueckner si sarebbe persino vantato con un compagno di bevute di cosa era uccesso a Maddie mentre entrambi stavano guardando in un bar tedesco alla TV un servizio sul decennale del caso.

L’episodio, risalente al 2017, non sarebbe stato confermato da una fonte ufficiale. Nello stesso anno, però, il nome di Christian Brueckner era giunto anche all’orecchio di Scotland Yard ma senza un seguito.

Sempre in quell’occasione, l’uomo avrebbe mostrato al conoscente incontrato al bar – che non si esclude abbia poi raccontato il fatto alle autorità – anche un video sullo stupro di una 72enne americana, avvenuto in Portogallo nel 2005 e per cui Bruecker è stato arrestato nel 2018 a Milano dalla polizia itlaiana, su mandato della giustizia tedeacae condannato a 8 anni di reclusione, che sta scontando a Kiel.

Solo di recente, però, gli investigatori tedeschi hanno raccolto elementi tali da permettere d’indicarlo in veste di sospetto nel caso di Maddie: elementi condivisi con i colleghi portoghesi e britannici e resi pubblici fra mercoledì e ieri.

Secondo SkyNews, la decisione di rompere il riserbo potrebbe essere motivata con la necessità di stimolare qualche testimonianza diretta, in presenza di «elementi circostanziali», ma non ancora di «prove schiaccianti» a carico dell’indagato. Fra gli elementi certi c’è la presenza di Bruecker fra il 1995 e il 2007 nella zona di Praia de Luz, dove l’uomo avrebbe vissuto di espedienti, tra lavoretti e sospetti furti in alcuni resort. Inoltre, è stat appurato il legame con due veicoli, un van Volkswagen e una vecchia Jaguar, individuati in Portogallo nelle vicinanze della struttura turistica da cui scomparve Maddie e ora in possesso della polizia tedesca. FONTE: ANSA.

