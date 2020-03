Mahmood e Gabriele Esposito, amicizia o amore?

La cornice degli scatti è Milano, i protagonisti Mahmood e Gabriele Esposito. A pizzicarli i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Un’esclusiva che fa incuriosire i fan di due tra gli artisti del momento.

Il cantante e il ballerino di Amici sono certamente affiatati, ma si tratta di amore o di un semplice rapporto di amicizia? Secondo alcune indiscrezioni, i due si frequenterebbero da circa dieci giorni. E pare anche che trascorrano molto tempo insieme a casa del vincitore di Sanremo 2019.

Domenica primo marzo, infatti, dopo essere stato a Roma per uno stage di danza, Gabriele Esposito è tornato in serata a Milano. Pare che ad aspettarlo alla stazione ci fosse proprio il cantante. I due sono andati via a bordo dell’auto di Mahmood.

Le immagini non sono molto chiare: si sono salutati con un abbraccio e forse anche con un bacio. Poi sono andati a casa dell’autore di Rapide. I follower adesso si chiedono se stia nascendo un amore o se sia solo un’amicizia.

Prima di questo ultimo episodio, sono stati notati insieme da un lettore del portale Bitchy, che ha pubblicato alcuni scatti a testimonianza di quanto visto. Prima ancora sono stati visti a una cena in cui era presente la cantante Elodie Patrizi, un’amica comune e che molti credono possa avere avuto un ruolo da Cupido.

Che siano solo amici o qualcosa di più, Mahmood e Gabriele Esposito sembrano attraversare un momento felice e positivo. E i rispettivi fan si augurano di vederli sempre così: sorridenti e spensierati. Come si suol dire, se son rose fioriranno.

