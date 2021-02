Ispirato a un cartone giapponese e scritto insieme a Dardust, Inuyasha è il nuovo singolo di Mahmood e il primo estratto dal secondo album del cantante di Soldi. Nel video, l’artista che ha vinto Sanremo 2019 appare nelle vesti del protagonista dell’anime – trasmesso in tv dal 2000 al 2010 – che non è riuscito, per salvare i suoi compagni di viaggio, a diventare un demone completo.

Ecco il testo e il video della canzone.

Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore

Arrivare ad alzare le mani non mi piace più

Se litighiamo in mezzo ad altre persone

Non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione

Se per te non vale un cazzo chi siamo

Oggi per me noi valiamo più di un Ocean Drive

Se ti chiedo come stai

La verità brucia in faccia come la cicatrice di Inuyasha

Non so più come stiamo ancora in piedi

Non sarò mai uno di quei di rich kid

Mi vedi e lo capisci

Stare con me ti sembrerà

Come planare sui go-kart

Lo ammetto chе non ho fatto di tutto

Per dirti in faccia che oramai

Dire addio non vuol dirе che è la fine

Metterò il peggio di me

Dentro a una crisalide

Per non farti più male

Se lo farai anche te

Passare tutti i giorni assieme fa paura

Dirti che voglio stare solo è difficile

La gente ti parla, poi ti ama

Vuole tutto, poi ti spara

Preferisco te a chi mi mente

Scopare in giro non mi lascia niente

