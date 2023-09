Mai sentito parlare del Moscow Mule analcolico? Un drink fresco e dissetante

Il Moscow Mule analcolico è una bevanda fresca e gustosa, gettonatissima nella stagione estiva. Si tratta, come avrete capito, della variante senza alcol del celebre Moscow Mule. Il celebre cocktail nasce in America, anche se il nome può trarre in inganno. Si tratta di un drink a base di vodka, conosciutissimo e diffuso da diversi anni, servito solitamente in una bassa tazza di rame.

Viene chiamato anche Virgin Moscow Mule, e prevede di usare solo due degli ingredienti del classico cocktail. La ginger beer, un drink frizzante allo zenzero, che in questo caso sarà analcolico, e il succo di lime, da estrarre appositamente. Si mescola tutto, si versa nei singoli bicchieri, assieme al ghiaccio, può essere accompagnato da una fettina di lime e qualche fogliolina di menta.

Il risultato è senza dubbio sorprendente e dissetante. Abbiamo nel Moscow Mule il sapore pungente dello zenzero, bilanciato però dalla nota acidula dell’agrume, la cui dose può essere aumentata in base alle preferenze. Si serve piacevolmente in occasione di un aperitivo che metta a disposizione anche un vassoio di stuzzichini e vol-au-vent, ed è perfetto da sorseggiare in spiaggia.

Come si prepara il Moscow Mule analcolico? Di seguito indicheremo tutte le istruzioni passo passo per realizzare questo cocktail analcolico che apprezzeranno in molti. Fai rotolare i lime sul piano di lavoro, premi gli agrumi con il palmo della mano, in modo che si ammorbidiscano, quindi estrai il succo usando uno spremiagrumi.

Versa il succo di lime ottenuto in una brocca o in un recipiente. Aggiungi la ginger beer e mescola con un cucchiaio. Versa alcuni cubetti di ghiaccio nei bicchieri e unisci il drink. Guarnisci con qualche fogliolina di menta e con una fettina di lime, leggermente incisa, in modo che aderisca ai bordi del bicchiere. Ed il cocktail fresco e dissetante è servito!