Maionese di avocado: la ricetta light per condire insalate o secondi

Un prodotto sempre più Made in Italy, originario del Sud America, l’avocado è entrato, da qualche anno nel nostro Paese, tanto da far partire una coltivazione nostrana, soprattutto al Sud, Sicilia e Calabria, grazie specialmente alle temperature elevate e alla richiesta da parte del consumatore, sempre più in fase di sperimentazione culinaria.

La produzione a chilometro zero di questo frutto esotico, e di molti altri ormai da anni qui reperibili come kiwi, banane e mango, ne garantisce la qualità in quanto viene consegnata ai venditori nell’arco di 1/2 giorni e nei giusti tempi di maturazione naturale.

Proprietà dell’avocado

Scopriamo le meravigliose caratteristiche salutari del “nostro” avocado:

ricco di omega 3 , acidi grassi che contrastano i radicali liberi e riducono le malattie cardiovascolari per la presenza dei folati e della vitamina B6;

, acidi grassi che contrastano i radicali liberi e riducono le malattie cardiovascolari per la presenza dei folati e della vitamina B6; un concentrato di fibre e di acqua che aumentano il senso di fame e aiutano la funzionalità dell’intestino. Indicato per una dieta ipocaloriche;

e di che aumentano il senso di fame e aiutano la funzionalità dell’intestino. Indicato per una dieta ipocaloriche; rallenta le malattie degenerative, combatte l’artrite e tiene a bada l’insulina nel sangue;

conserva proprietà antitumorali , grazie alla presenza di carotenoidi e altre sostanze fitochimiche bioattive;

, grazie alla presenza di carotenoidi e altre sostanze fitochimiche bioattive; nelle donne gravide, apporta un prezioso quantitativo di acido folico che fa da scudo all’insorgere di malformazioni.

Ovviamente, come per ogni alimento, l’abuso è sempre sconsigliato per l’alto contenuto di potassio e per l’alto apporto calorico. Dunque, il “buon senso” rappresenta sempre l’arma vincente.

Composizione, uso e conservazione dell’avocado

L’avocado è composto da una polpa burrosa che avvolge il nocciolo presente all’interno che, forse non tutti sanno, è commestibile tritandolo, aggiunto a frullati, oppure utile per la realizzazione di ottimi infusi dal sapore un po’ amaro. Inoltre il seme è particolarmente utilizzato nella produzione di farmaci e di prodotti cosmetici.

Facilmente sostituibile all’olio d’oliva e, se troppo acerbo, va conservato fuori dal frigorifero per accelerarne la sua maturazione.

Un consiglio: per l’ossidazione facile, la polpa, una volta estratta, va conservata in frigo insieme al suo seme che ne rallenterà il processo.

Ricetta della maionese di avocado

Dopo un breve viaggio all’interno di questo mondo tutto “green”, passiamo alla ricetta in questione: la maionese di avocado.

Quando parliamo di avocado subito la nostra mente ci porta alla famosissima “salsa guacamole”, dal gusto pungente per la presenza del lime. Con gli ingredienti aciduli si sposa perfettamente.

Provate a gustare quest’alternativa light che servirà ad accompagnare un hamburger, una fettina di pollo o del pesce o anche una semplice insalata senza troppi sensi di colpa.

Occorrono:

1 avocado;

1 yogurt magro da 125 gr;

1 cucchiaino di senape;

succo di mezzo limone;

sale q.b;

peperoncino (a vostro piacimento).

Mettiamo tutto in un mixer, frulliamo e spalmiamolo sulle nostre pietanze. Troppa fatica, eh?

Un gioco da ragazzi!

