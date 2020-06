Dramma a Torino. Una donna di 30 anni e la figlia di 2 si sono lanciate dal balcone della loro abitazione, in via Rondissone, per sfuggire a un incendio.

Ne ha dato notizia il 118, secondo cui la madre e la bambina sarebbero in codice rosso.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno evacuato alcune persone dallo stabile, tra cui un’anziana di 80 anni che risulta lievemente intossicata dal fumo. Dai primi rilievi le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano ascensore dell’edificio.

Dai quattro piani dell’edificio, invasi dal fumo, sono state evacuate in totale 15 famiglie. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, i vigili del fuoco e diverse volanti della polizia.

Notizia in aggiornamento.

LEGGI ANCHE: Tassa sul bancomat, in cosa consiste e chi ha avanzato la proposta.