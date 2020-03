Mara Venier lascia la RAI per approdare a Mediaset? Ecco un’indiscrezione che sta tenendo banco tantissimo nelle ultime settimane, ossia da quando è partito il caso dei comportamenti poco corretti che la conduttrice veneta, padrona di casa di Domenica In, avrebbe adottato nei confronti di alcune maestranze RAI.

L’offerta di Mediaset

A Mara Venier, che da quando è tornata in RAI ha dato una svolta agli ascolti di Domenica In, è arrivata una proposta formale da Mediaset. Per zia Mara ci sarebbe sul piatto un boccone a dir poco succulento. Di cosa stiamo parlando? Della conduzione de L’Isola dei Famosi.

La notizia è partita dalle pagine di TvBlog. Secondo il sito appena ricordato, Ilary Blasi, il cui nome è entrato in pole position dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, verrebbe eventualmente indirizzata verso Lo Show dei Record.

Qualora dovesse diventare concreto lo scenario appena descritto, Mara Venier lascerebbe un programma dove, a seguito del calo nel periodo della conduzione delle sorelle Parodi, è riuscita a dare un boost importante agli ascolti.

La possibilità di vederla al timone de L’Isola dei Famosi non è l’unica ipotesi messa in campo per il suo futuro professionale. C’è chi parla di un suo ritorno a Mediaset alla guida di Temptation Island, programma prodotto dalla sua carissima amica Maria De Filippi.

Anche se per ora non ci sono conferme ufficiali, come rivelato dal quotidiano Affari Italiani si parla già di possibili nomi per la sostituzione di zia Mara. C’è chi ha chiamato in causa Antonella Clerici, alla quale la dirigenza della rete ammiraglia della tv pubblica starebbe pensando di affidare un programma importante dopo lo stop momentaneo della scorsa stagione.

Gli altri due nomi sui quali si rincorrono le voci per quanto riguarda il futuro di Domenica In sono quello di Francesca Fialdini, padrona di casa della striscia Da Noi… A Ruota Libera, e quello di Lorella Cuccarini.

