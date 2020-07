Marcello Cirillo ha rilasciato un’intervista che lo ha visto attaccare un conduttore Rai di cui si sta parlando tantissimo negli ultimi mesi: Giancarlo Magalli. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Cirillo non ha certo risparmiato il futuro compagno di viaggio di Samanta Togni.

Le parole di Cirillo

Tramite l’intervista sopra citata, Marcello Cirillo ha risposto a Giancarlo Magalli che, in occasione di alcune dichiarazioni rilasciate al blog Davidemaggio.it, aveva ironizzato sull’assenza del conduttore dagli schermi televisivi.

Cirillo, che è stato recentemente ospite nello studio di Ogni Mattina, trasmissione condotta da Adriana Volpe e da Alessio Viola, ha risposto a Magalli con parole molto dure. “È cattivo non solo nei nostri confronti, ma anche con se stesso”: queste le affermazioni di Marcello Cirillo, che ha asserito come, a suo avviso, Magalli avrebbe potuto risparmiarsi l’uscita, facendo presente che, da quando non lavora più al suo fianco, ha fatto Pechino Express e Quelli che il Calcio, oltre ad aprire un’accademia musicale.

“Forse pensa che si lavori solo a I Fatti Vostri”

Non si è certo risparmiato Marcello Cirillo. Ha infatti affermato che, a suo dire, forse Magalli pensa che si lavori solo a I Fatti Vostri. La vera stilettata è però arrivata quando, incalzato dall’intervistatore e invitato a dire la sua in merito all’ironia di Magalli, Cirillo ha affermato che, secondo il suo punto di vista, lo storico conduttore de I Fatti Vostri per amore della battuta è capace di fare male anche a sua mamma.

