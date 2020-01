Marco Masini: età, vita privata, Instagram, Festival di Sanremo 2020

Marco Masini è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020. Il cantautore fiorentino, che compirà 56 anni il prossimo 8 settembre, è in gara all’Ariston con il brano Il Confronto. La sua presenza tra i 22 big del Sanremo targato Amadeus non è stata una sorpresa: Marco Masini nel 2020 festeggia infatti i 30 anni di una carriera all’insegna dei successi. Tra questi è possibile citare anche il brano L’Uomo Volante, con il quale ha trionfato a Sanremo nel 2005.

Chi è Marco Masini

Marco Masini è un cantautore e pianista italiano. Come sopra ricordato, la sua carriera è iniziata nel 1990. Il palco dell’Ariston, dove tornerà tra pochi giorni, lo ha visto esordire con il brano Disperato in quella che allora era la categoria Novità.

Nel corso di questi tre decenni, il percorso musicale di Marco Masini ha vissuto diversi alti e altrettanti bassi. Per quanto riguarda i momenti meno felici della sua carriera, sono da citare le polemiche successive alla pubblicazione del brano Vaffanculo, incluso nell’album T’Innamorerai (1993) e censurato per diverso tempo sia dalle radio, sia in tv.

Marco Masini, che nel 1995 ha pubblicato l’albumIl Cielo della Vergine(complessivamente ha firmato 11 album), è stato per anni al centro dell’attenzione mediatica per via di un’accusa infamante. Dopo i suoi primi successi, il cantautore toscano è stato infatti oggetto di malelingue ferocissime che lo accusavano di portare sfortuna.

Masini ha parlato a cuore aperto di questa situazione nel corso di un’intervista a Paola Perego durante il programma Non Disturbare. Il cantante ha descritto quel periodo come il più brutto della sua vita.

Sanremo

Come sopra ricordato, Marco Masini è un veterano del palco di Sanremo. La prima volta è stata nel 1990 con Disperato. L’ultima prima del 2020 risale invece a tre anni fa, quando ha portato all’Ariston il brano Spostato di un Secondo.

Vita privata

Marco Masini ha reso pubblica nel 2001 una relazione con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini & Donne. I due si sono lasciati due anni dopo. Sulla vita privata di Marco Masini, che non si è mai sposato, si sa pochissimo. Tra i pochi dettagli trapelati in questi anni – anche attraverso diverse interviste – c’è il desiderio forte di un figlio, raccontato anche nel brano L’Uomo Volante.

Instagram

Marco Masini è attivo sui social. Tra i vari profili è degno di nota quello di Instagram. Seguito da più di 60mila persone è un’efficace vetrina per chi vuole sapere qualcosa di più sul suo lavoro. Dall’inizio del 2020, il cantautore toscano lo utilizza per promuovere il tour europeo che terrà nei teatri per celebrare i 30 anni di carriera.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi?