Marcuzzi: “Di me dicono che faccio figli con tutti”

«Sai cosa dicono di me? Quella fa figli con tutti. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa».

Lo ha confessato Alessia Marcuzzi in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. Inoltre, la conduttrice televisiva, 48 anni, ha svelato che da un anno si reca da uno psicoteraputa perché è importante «sapere cose di noi stessi».

Poi, in merito agli attacchi ricevuti spesso sui social, Marcuzzi ha detto: «All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti. Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male. Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Quando ti vedono in televisione sembri invincibile».

Marcuzzi è anche un’imprenditrice: produce una linea di creme e borse: «Sono fiera, in questo momento, di riuscire a dare lavoro a tante persone. Sai, a volte mi hanno criticata, mi dicono: ma tu che fai la televisione, perché fai pure altro? Perché mi sento in colpa nell’essere fortunata. Devo lavorarci su questo aspetto».

