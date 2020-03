Maria De Filippi a Che Tempo che Fa: “Mio fratello mi ha sparato con un fucile”

Maria De Filippi a Che Tempo che Fa ha raccontato episodi inediti di sé e della sua vita. La conduttrice di programmi di successo, come Amici e Uomini e Donne, non è votata solo al lavoro (da cui ottiene notevoli soddisfazioni), ma si dedica anche agli affetti.

Tra pubblico e privato, la moglie di Maurizio Costanzo ha svelato diversi aneddoti, alcuni davvero particolari. Parlando del marito la presentatrice ha detto, sorridendo: «Maurizio è come gli scoiattoli, un accumulatore seriale, ma di panettoni! A Natale ne riceviamo tanti, lui li mette da parte. Poi quando arriva Pasqua, ricomincia a mettere da parte le colombe pasquali!».

LEGGI ANCHE: Avete mai visto la casa di Maria De Filippi? Una casa ai Parioli insieme al marito Maurizio Costanzo

Ma questo episodio non è certo tra i più curiosi. Sembra, infatti, che il fratello Giuseppe le abbia fatto rischiare la vita: «Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua», ha raccontato la conduttrice, «Mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Ha usato una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte».

LEGGI ANCHE: Ma Vittorio Sgarbi ha chiesto davvero scusa a Barbara D’Urso?

Per fortuna non è successo niente di grave, il fratello (pur sempre incosciente) ha preso le precauzioni del caso: «Mi ha colpito con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave. Tra me e lui ci sono sette anni di differenza. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno», ha raccontato.

E poi: «Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato!», ha concluso Maria De Filippi a Che Tempo che Fa.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro?