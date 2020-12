Nel corso della puntata di Otto e Mezzo dell’8 dicembre 2020, è andato in scena un acceso scontro tra Lilli Gruber, storica conduttrice della trasmissione, e Maria Elena Boschi. Dopo aver parlato di questioni relative alla politica e alla posizione di Italia Viva in merito all’operato del Governo, la Gruber ha spostato il focus su alcune foto pubblicate da Chi e che hanno destato non poche polemiche.

Le foto senza mascherina

Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria e che il settimanale Chi ha pubblicato. Ritraggono lei con il suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti. Avete la mascherina e vi fate i selfie. È stata molto criticata in quanto in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza.

Queste le parole pronunciate dalla Gruber mentre venivano proiettate le immagini del servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini, foto ritraenti la parlamentare di Italia Viva e l’attore con cui è fidanzata in teneri atteggiamenti e, come sopra specificato, senza la mascherina.

La Boschi ha replicato affermando che avevano la mascherina abbassata in quanto stavano facendo una passeggiata all’aria aperta e sottolineando di averla spostata dal volto solo per scattarsi un selfie.

La ringrazio per avermi dato modo di fare questa precisazione ma, con una pandemia in corso, preferirei che si parlasse di come verranno spesi i soldi del Recovery Fund.

A queste parole della Boschi, la Gruber ha ribattuto sottolineando che lei, in quanto personaggio pubblico, dovrebbe dare il buon esempio. La parlamentare di Italia Viva ha sottolineato ancora una volta di averla con sé e che starà molto più attenta, tentando poi di riportare il discorso sul tema della gestione dei fondi del Recovery Fund e negando qualsiasi minaccia di crisi di Governo.

