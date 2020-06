Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono una coppia, dopo mesi di indiscrezioni arriva la prova dei tanti sospetti. In settimanale Chi, infatti, ha pubblicato le foto in esclusiva di una cena ai Parioli con il padre dell’attore e un presunto bacio tra i due. Il tutto confermato da un testimone oculare: il fotografo che li ha immortalati.

Il gossip delle scorse ore però sembra non piacere a Matteo Renzi e Italia Viva. Di una relazione tra i due se ne parla già da diversi mesi, da quando sono apparsi insieme in atteggiamenti intimi, ma mai inequivocabili come in questo caso. Ecco allora che arriva la reazione del leader del partito e di Ettore Rosato.

LEGGI ANCHE: Bibbiano, 24 rinviati a giudizio per l’inchiesta Angeli e Demoni

«Sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island»: avrebbe detto Matteo Renzi, bocciando la sovraesposizione mediatica della sua ex pupilla con uno degli attori più in vista del momento che si è sempre professato grillino e vicino a Virginia Raggi, sindaco di Roma.

Non è certo la prima volta che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti finiscono sulle pagine dei giornali di gossip, ma pare che questa volta i colleghi della Boschi non hanno gradito. Non tarda ad arrivare la risposta della diretta interessata, durante un intervista a L’aria che tira, con la quale smentisce i rumors sulle incomprensioni di partito.

«Mi hanno detto di tutto nella mia carriera e mi hanno accusato di tutto in politica, ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori 24 ore al giorno lo sanno tutti».

E ancora: «In questo momento di crisi così pesante, in cui ci sono tantissime famiglie italiane che non sanno come arrivare a fine mese, la cassa integrazione non arriva e Tridico dovrà rispondere delle sue responsabilità, la aziende non sanno come pagare le tasse, le scuole paritarie rischiano di chiudere, io credo che cosa succeda nella mia vita privata non interessi a nessuno.

«E nemmeno interessa il chiacchiericcio che è di puro gossip del tutto infondato su cose di partito che non esistono e non ci sono»: ha concluso, spostando subito l’argomento su questioni più vicine al futuro politico del Paese.

LEGGI ANCHE: Dormire troppo, i rischi per la salute cardiovascolare.