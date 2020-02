Maria Grazia Cucinotta e lo spot Uliveto: perché quel viso?

In questi giorni è stato lanciato un nuovo spot dell’acqua Uliveto, con una testimonial d’eccezione, Maria Grazia Cucinotta.

L’attrice siciliana accompagna Alessandro Del Piero, storico volto della campagna pubblicitaria, e il celebre passerotto ‘chiacchierone’, immancabile presenza dalla battuta sempre pronta. In forma splendente la donna nello spot indossa un un abito nero con strass luccicanti e racconta perché Uliveto è la sua acqua di bellezza.

Lo spot pubblicitario con Maria Grazia Cucinotta però ha fatto molto discutere e ha suscitato tante polemiche, soprattutto sui social: in molti infatti hanno commentato che l’attrice non sembra più lei, scrivendo addirittura di non averla riconosciuta immediatamente.

Secondo molti osservatori, compresi i suoi fan più affezionati, la Cucinotta avrebbe fatto ricorso a troppi ritocchini estetici che le avrebbero stravolto l’espressione del volto: effettivamente si nota parecchio la differenza col prima, con una pelle levigatissima, senza rughe, e il viso un po’ scavato e dimagrito.

Non stupirebbe nessuno un intervento estetico, eppure l’attrice ha tenuto a rispondere ai suoi followers, soprattutto alle donne, con delle affermazioni che fanno riflettere: «Attente con le parole, perché feriscono come armi. Ci lamentiamo della violenza sulle donne, quando sono le donne le prime a usare violenza sulle donne».

Anche ospite da Caterina Balivo nel programma “Vieni da Me” la Cucinotta ha voluto smentire le voci sui presunti ritocchi. La conduttrice le ha rivolto la domanda: «È vero che hai fatto ricorso alla chirurgia estetica?», e lei ha confessato di aver ricorso solo all’acido ialuronico, che rende più morbida e vellutata la pelle.

Ha anche sottolineato che non si può mettere in competizione con le ragazze di oggi che hanno20 o 30 anni, ma non per questo lei rinuncia al suo charme e a suo appeal.

Intanto è uscita una nuova versione dello spot della Uliveto, in cui Maria Grazia Cucinotta appare seduta su una sedia da regista con il suo nome scritto, quasi per non creare equivoci tra i telespettatori.

