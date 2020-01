Marina Evangelista: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

Un sorriso dolcissimo, occhi incantevoli e tanta voglia di far capire che, in realtà, è molto più di una semplice Pupa: Marina Evangelista fa parte della schiera di bellissime fanciulle assoldate da Paolo Ruffini per La Pupa e il Secchione, ma sembra aver voglia di dimostrare che vale molto, molto più di quanto appare.

Accoppiata al secchione Dario Massa, la bella Marina ha dimostrato di volere al suo fianco un ragazzo non solo intelligente, ma anche ironico. Un coetaneo che condivide con lei la stessa voglia di mettersi in gioco.

Chi è e quanti anni ha Marina Evangelista?

Classe 1993, Marina ha 26 anni ed è di Palmi (Reggio Calabria). Parla italiano e spagnolo e nel corso della sua vita ha avuto diverse passioni. Molto attenta al suo aspetto fisico, dedica molto tempo al make up e ai capelli, ma non è una persona leggera: adora i libri, infatti, e legge molto.

Non è una giramondo come altre colleghe Pupe: al contrario è moto legata all’Italia, dove sta cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo. E chi lo sa, magari lo show condotto da Paolo Ruffini sarà l’occasione giusta.

Marina Evangelista, le sue passioni e le sue speranze

In particolare, Marina Evangelista ha un sogno: sfondare nel mondo della televisione e del cinema. Ha partecipato a Ciao Darwin e ha già avuto delle parti da attrice (ha anche una pagina ImDb), tra cui un piccolo ruolo in “Loro 1” e “Loro 2” di Paolo Sorrentino.

LEGGI ANCHE: Carlotta Cocina: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

Si è impegnata molto duramente nel corso degli anni: ha alle spalle esperienze teatrali (è stata tra i protagonisti del musical “Peter Pan” e “La Danza de los Culpables”) e ha recitato nei cortometraggi “Oggi no”, “Quando lasci il telefono a casa” e “Quando vai via di casa”.

Ha anche studiato duramente per perfezionarsi. In particolare, presso l’Accademia Internazionale di Teatro ha conseguito il Diploma avanzato come attrice ed aiuto regia.

Marina Evangelista, Instagram e il rapporto con i social

Come si evince dal suo profilo Instagram @mari_princess, Marina Evangelista mette la recitazione sopra ogni cosa. Certo, racconta anche la sua vita quotidiana e le sue esperienze da fotomodella, ma il suo cuore batte sempre per il cinema e per la televisione.

Dimostra anche di essere una ragazza felice e spensierata, piena di affetti e di star sviluppando con il suo secchione una grande affinità: i due sono onnipresenti nelle stories dell’altro!