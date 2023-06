Un dolce estivo: la marmellata con le bucce d’anguria che ti stupirà!

Vuoi sapere come trasformare le bucce d’anguria in una marmellata irresistibilmente dolce. Preparazione e conservazione per deliziare il tuo palato estivo.

L’estate è arrivata e con essa l’inconfondibile aroma dell’anguria, il frutto per eccellenza di questa stagione. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che le bucce di queste succose e dolci frutti possono diventare l’ingrediente principale di una marmellata sorprendentemente deliziosa? Sì, avete capito bene! Oggi vi sveleremo il segreto per trasformare le bucce d’anguria in una marmellata unica nel suo genere. Preparatevi ad essere conquistati!

Anguria: un frutto estivo dai mille pregi

Prima di immergerci nella magia delle bucce d’anguria trasformate in marmellata, facciamo un breve ritratto di questo frutto così amato durante l’estate. L’anguria, con la sua polpa rossa e succosa, è ricca di vitamine, minerali e antiossidanti. È rinfrescante, dissetante e apporta numerosi benefici per la salute, come l’idratazione, il miglioramento della digestione e la protezione della pelle. Ma sappiate che non è solo la polpa ad avere tutto questo potenziale!

Marmellata

La dolce follia delle bucce d’anguria

Le bucce d’anguria, spesso scartate come rifiuti dopo aver gustato la polpa, nascondono un tesoro. Ricche di sostanze nutrienti, tra cui licopene e citrullina, possono essere trasformate in una deliziosa marmellata che stupirà il vostro palato. Il loro sapore dolce e leggermente amarognolo si combina perfettamente con ingredienti semplici ma fondamentali come lo zucchero e il succo di limone.

Ingredienti e preparazione

bucce di anguria (500 g)

zucchero (300 g). Per una versione light : edulcorante naturale a basso contenuto calorico (adatto alla cottura) o dolcificante a base di stevia (quantità equivalente a 300 g di zucchero), ma puoi regolarla in base al tuo gusto personale.

succo di limone (2 cucchiai)

acqua (250 ml)

La preparazione di questa marmellata è un gioco da ragazzi! Seguite questi passaggi:

tagliate le bucce d’anguria a strisce sottili e rimuovete la parte verde esterna.

in una pentola capiente, mettete le bucce d’anguria, lo zucchero e il succo di limone.

aggiungete l’acqua e portate a ebollizione a fuoco medio-alto, mescolando di tanto in tanto.

riducete quindi la fiamma e lasciate cuocere a fuoco lento per circa un’ora, fino a quando le bucce saranno morbide e la consistenza della marmellata sarà densa.

una volta pronta, versate la marmellata calda in barattoli di vetro sterilizzati e chiudeteli ermeticamente.

lasciate raffreddare completamente prima di conservarli in un luogo fresco e asciutto.

Ricorda che l’edulcorante naturale o il dolcificante a base di stevia possono influenzare il sapore finale della marmellata, quindi è possibile regolare la quantità in base alle preferenze personali.

Conservazione e degustazione

La marmellata di bucce d’anguria si conserva per diversi mesi se preparata e conservata correttamente. Una volta aperto un barattolo, tenetelo in frigorifero e consumatelo entro due settimane.

Da bucce a marmellata

Come ottenere la migliore sterilizzazione

Per ottenere la sterilizzazione del barattolo con la marmellata al suo interno, segui questi passaggi:

prima di iniziare la preparazione della marmellata, lava accuratamente i barattoli di vetro e i relativi coperchi con acqua calda e sapone. Assicurati di rimuovere eventuali residui di etichette o colla.

metti i barattoli puliti in una pentola capiente e coprili completamente d’acqua.

porta l’acqua ad ebollizione e lascia bollire i barattoli per almeno 10 minuti per sterilizzarli. Questo processo aiuta ad eliminare eventuali batteri o microrganismi presenti.

nel frattempo, metti i coperchi in una ciotola e coprili completamente d’acqua bollente. Lasciali in ammollo per alcuni minuti per sterilizzarli.

trascorso il tempo di sterilizzazione, con l’aiuto di una pinza o di guanti termoresistenti, estrai i barattoli dall’acqua bollente e mettili su un asciugamano pulito a testa in giù. Lasciali asciugare completamente.

quando la marmellata è pronta per essere messa nei barattoli, riempi i barattoli sterilizzati con la marmellata calda, lasciando circa 1 centimetro di spazio vuoto sulla parte superiore.

pulisci accuratamente i bordi dei barattoli con un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuali residui di marmellata.

prendi i coperchi sterilizzati dalla ciotola e mettili sui barattoli, assicurandoti che siano ben chiusi.

rimetti i barattoli riempiti e chiusi in una pentola con acqua bollente, assicurandoti che siano completamente immersi. Per evitare che si possano urtare tra loro, separali con della carta. Fai bollire i barattoli per circa 10-15 minuti per sigillarli ermeticamente.

una volta completato il processo di conservazione, rimuovi i barattoli dalla pentola e lasciali raffreddare completamente su un asciugamano o su una superficie protetta dalla temperatura ambiente.

durante il raffreddamento, potresti sentire un suono di “pop” proveniente dai barattoli, che indica una corretta sigillatura. Assicurati che i coperchi siano ben chiusi e non si muovano quando premuti sul centro.

etichetta i barattoli con il contenuto e la data di preparazione e conservali in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Ora che conoscete il segreto per trasformare le bucce d’anguria in una dolce delizia, non vi resta che provare questa ricetta unica nel suo genere. Buon appetito!

LEGGI ANCHE: Ghiaccioli all’anguria: una ricetta fresca, golosa e facilissima