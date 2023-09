Marmellate senza zucchero: ecco come prepararle

Le marmellate e le confetture contengono normalmente zucchero in quanto la frutta ne è ricca per cui non esistono preparazioni sugar-free. Al contrario è possibile ridurre la percentuale andando ad eliminare lo zucchero semolato che normalmente viene aggiunto. Ecco alcuni consigli utili per preparare alla perfezione marmellate senza zucchero.

Al giorno d’oggi moltissimi cercano di seguire diete equilibrate, con pasti leggeri, ipocalorici; di conseguenza se si può ridurre o in alcuni pasti evitare gli zuccheri, molte persone lo preferiscono. Sono sempre più richieste bibite senza zuccheri, alternative allo zucchero per mettere nel caffè o tè e così via. Questo avviene anche per marmellate e confetture. Scopriamo come prepararle.

Guida per realizzare marmellate senza zucchero

Come già accennato sopra, nella frutta è presente il fruttosio, in quantità abbastanza significative. Nelle ricette classiche della marmellata, alla frutta va aggiunto lo zucchero semolato; in questo caso la chiave è nel sostituire questo zucchero con altro, in modo da dare comunque un sapore dolce e gustoso, senza alzare esageratamente la percentuale di zuccheri nel prodotto finito. Esistono delle alternative naturali, facilmente reperibili:

stevia : nonostante abbia zero calorie presenta un potere dolcificante superiore di 200 volte allo zucchero. Ad esempio basta un cucchiaino da caffè per 1 kg di frutta.

: nonostante abbia zero calorie presenta un potere dolcificante superiore di 200 volte allo zucchero. Ad esempio basta un cucchiaino da caffè per 1 kg di frutta. zucchero di cocco : ha la stessa consistenza dello zucchero bianco ma non è raffinato; nonostante abbia questo nome, non sa di cocco ma ha un sapore dolciastro con un indice glicemico più basso ma sapore più marcato dello zucchero di canna.

: ha la stessa consistenza dello zucchero bianco ma non è raffinato; nonostante abbia questo nome, non sa di cocco ma ha un sapore dolciastro con un indice glicemico più basso ma sapore più marcato dello zucchero di canna. sciroppo d’acero: è un dolcificante naturale e rappresenta un’ottima alternativa allo zucchero semolato.

Non utilizzando lo zucchero però, c’è il problema della giusta consistenza. Per ottenere la densità richiesta si può aggiungere un po’ di succo di limone e una mela e ogni 500 g di frutta perché grazie alla presenza della pectina, addensante naturale, aiuta questa azione. Prova a realizzare le marmellate senza zucchero con queste alternative e non te ne pentirai.