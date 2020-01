Martina Nasoni, la terribile aggressione in stazione

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, ha vissuto una brutta avventura assieme alla madre. Ieri mattina, le due donne sono state infatti aggredite da un malintenzionato alla stazione di Terni.

Cosa è successo a Martina Nasoni

Quello di ieri è stato un giovedì mattina da dimenticare per la 21enne umbra. La ragazza, come già detto, si trovava assieme alla madre presso lo scalo ferroviario della sua città natale. Improvvisamente e senza un apparente motivo, un uomo si è avvicinato e ha cominciato ad aggredirle con parolacce e spintoni.

I dettagli in merito sono stati raccontati da Martina stessa, che ha illustrato tramite le Stories del suo profilo Instagram martina_nasoni_official_come sono andate le cose. La giovane modella e tatuatrice, che nel suo passato vanta la conquista della fascia di Miss Umbria, ha infatti spiegato che tutto è cominciato mentre lei e la madre stavano aspettando il treno.

L’uomo si è avvicinato e, come già detto, le ha aggredite con ingiurie e spintoni. Per fortuna è stato evitato il peggio in quanto un ragazzo lì presente è intervenuto subito. Inoltre, la madre della ragazza ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Come sta Martina Nasoni?

La giovane umbra – classe 1998 e nota anche per il fatto di essere la protagonista del brano La Ragazza col Cuore di Latta, portato da Irama sul palco di Sanremo lo scorso anno – dopo il grande spavento ha ripreso in mano la sua quotidianità.

Basta dare un’occhiata alle Stories di Instagram per vedere diversi dettagli relativi ai suoi impegni della giornata di ieri. La Nasoni si è infatti recata a Milano per lavoro e ha postato delle Stories dalla galleria di Corso Vittorio Emanuele. Ai fan più affezionati non sono poi sfuggite quelle in compagnia di Guendalina Canessa. L’imprenditrice toscana, che come Martina Nasoni è stata inquilina della casa più spiata d’Italia, ha scherzato con lei facendosi promettere che un giorno verrà a vivere a Milano vicino a casa sua.

Sempre nella giornata di ieri, l’influencer umbra ha partecipato a una festa con amici. La brutta avventura con la madre in stazione sembra davvero rappresentare solo un brutto ricordo per la giovane che, giusto pochi giorni fa, ha detto la sua sul neo tronista Daniele Dal Moro nel salotto di Barbara D’Urso, con il quale ha avuto una storia, finita nel febbraio dell’anno scorso, all’interno della casa di Cinecittà, dove lei si è mostrata fin da subito super coinvolta.

