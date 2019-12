Da Maria Giovanna Ferrante a Mary Rider, da giornalista ad attrice hard

Si dice che fare il giornalista sia il lavoro più bello del mondo. Oppure che sia meglio che lavorare. La verità è che è un lavoro di fatiche, che può rendere molto felice. Ma c’è chi a volte punta a una felicità superiore che, partendo dal sapere notizie, arriva a prendere strade imprevedibili.

Maria Giovanna Ferrante, ex giornalista, laureata in lettere moderne, nel 2013 ha deciso di abbandonare la sua vita da reporter per cominciare quella di attrice a luci rosse. La conversione è avvenuta durante una fiera dell’eros in Portogallo quando ha incontrato Rocco Siffredi. Via anche il nome di battesimo: ora si chiama Mary Rider, nome scelto per la sua grande passione per le motociclette. Mary ha aperto con il marito una casa di produzione di film per adulti oltre che un sexy shop.

Ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso, ha raccontato e spiegato la sua scelta: «Pensavo solo al lavoro, quindi ero praticamente asessuata. Ero completamente concentrata sul lavoro e ci credevo tanto. Ero una macchina da guerra pronta a lavorare in qualsiasi campo, dalla cronaca alla politica, a qualsiasi orario. Oggi non ho alcun rimpianto».

Una scelta che però le ha creato problemi con la sua famiglia: «La mia famiglia non vuole vedermi per festeggiare il Natale. Ho contatti solo con mia madre». Una conversione che Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne anch’esso ospite a Live, ha voluto rimarcare come una «scelta coraggiosa». «Io amo vivere di emozioni» ha replicato la Rider.

Intanto, Barbara D’Urso è volata in Spagna. Finalmente, la conduttrice più presente sui palinsesti italiani si concede una meritata vacanza approfittando del break dovuto alle feste natalizie? Sarebbe una pausa sacrosanta dai tanti impegni della conduttrice, ma a giudicare dal nuovo post sul suo profilo social, pare che la D’Urso lontana dalla tv proprio non riesca a stare.

Infatti, sbarcata a Madrid, la prima foto che posta non è quella di qualche attrazione turistica della capitale spagnola, ma quella di lei ritratta all’entrata degli studi di Mediaset Spagna. Insomma, la prima tappa del viaggio della conduttrice è tutta lavorativa.

Andando a spulciare nelle Stories si capisce un po’ di più della visita della conduttrice negli studi della sede spagnola della sua azienda. La D’Urso ha fatto un bel giro, sbirciando dietro le quinte di una trasmissione del mattino, e curiosando nello studio del Grande Fratello, anzi del Gran Hermano.

La domanda che si fanno tutti i fan, però, a questo punto è esattamente quella che lancia a mo’ di sfida la stessa D’Urso sullo scatto che la immortala davanti all’ingresso della tv: «Ma cosa ci faccio io a Mediaset Espana? Provate a indovinare!». Le ipotesi sono molteplici, ma pare proprio che, per sfidare la sua nota paura di volare, la regina degli ascolti avesse un buon motivo, che potrebbe andare ben oltre il godersi qualche giorno libero da turista, tra divertimento e relax in terra spagnola.

