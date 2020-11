Mascherina obbligatoria a scuola, anche in classe: così la bozza del DPCM

«L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina».

Lo prevede la bozza del DPCM nelle misure che riguardano l’intero territorio nazionale. In pratica, la mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche se seduti al banco.

