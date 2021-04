Mascherine cinesi, una su due non protegge, i lotti da non usare

La Procura di Gorizia ha diffuso dati allarmanti sulle mascherine cinesi distribuite in Italia.

Un dispositivo di protezione individuale su due non garantirebbe sufficiente protezione.

Si tratta di mascherine di tipo ffp2 ed ffp3.

La Procura di Gorizia ha diffuso dati allarmanti in merito all’efficacia protettiva delle mascherine importate in Italia dalla Cina.

Mascherine cinesi: una su due non protegge

Secondo i dati sopra ricordati, un dispositivo di protezione individuale su due tra le mascherine cinesi importate in Italia non garantirebbe una sufficiente protezione contro il SARS-CoV-2. La diffusione di questa notizia sta comprensibilmente preoccupando in quanto, nel nostro Paese, le mascherine cinesi superano i 190 milioni.

Con lo scopo di intervenire in maniera risolutiva, le autorità preposte si stanno apprestando a sequestrare i lotti incriminati, distribuiti solo dalle Asl. Ecco l’elenco completo:

Facciale Scyfkz N95;

facciale Unech KN95;

facciale Anhui Zhongnan;

facciale Jy-Junyue;

facciale Wenzhou Xilian;

facciale Zhongkang;

facciale Wenzhou Husai;

mascherine filtranti Wenzin della Tongcheng Wenzin;

mascherine Bi Wei Kang della Yiwu Biweikang;

facciale Simfo KN95-Zhyi-Surgika (quest’ultima con sede nell’Aretino);

facciale Wenzhou Leikang;

facciale Xinnouzi della Haining Nuozi Medical Equipement

