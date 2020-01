Massacra la moglie per tre giorni e la uccide

(VS) L’ennesimo femminicidio. L’ennesima vergogna che coinvolge una donna, in un Paese che sembra non saperle proteggere dalle violenze mascoline e dalla cattiveria di certi uomini. E nonostante le leggi, sempre più restrittive, il trend degli uomini che odiano le donne non smette.

Si pensava che con la legge contro la violenza sulle donne approvata dallo scorso Governo su raccomandazione dell’allora ministro e oggi onorevole Giulia Bongiorno qualcosa cambiasse. Ma nulla pare migliorato. E qualcosa bisogna fare contro quella che appare una emergenza nazionale: il machismo e il maschilismo imperante in Italia.

Ha massacrato di botte per almeno tre giorni la moglie per gelosia, sino a causarne la morte, poi ha chiamato il 118. Questo il terribile scenario ricostruito dalla polizia di Stato che nella notte ha dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dal pm di Marsala, Marina Filingeri, a carico del marito della 52enne Rosalia Garofalo, Vincenzo Frasillo, di 53 anni, disoccupato di Mazara Del Vallo, colpito da avviso orale del questore, pregiudicato. La coppia era sposata da 30 anni.

Gli agenti della Squadra mobile di Trapani e del commissariato locale sono intervenuti ieri sera, mercoledì 29 gennaio, intorno alle 20.30, nell’abitazione dei due coniugi, in via Calypso, dopo che l’uomo aveva chiamato i medici del 118, segnalando il decesso della moglie. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale con evidenti segni di percosse su tutto il corpo.

L’uomo, condotto in commissariato, per tutta la notte è stato sottoposto a interrogatorio, alla presenza del suo difensore. Il sopralluogo della Scientifica e l’ispezione del cadavere, eseguita dal medico legale, hanno confermato che Frasillo ha più volte picchiato la donna negli ultimi tre giorni, senza prestargli alcuna assistenza o richiedere le necessarie cure mediche. La violenza del marito si è scatenata molto probabilmente per l’ossessione di essere tradito dalla donna.

L’uomo ha precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti dei propri familiari, tanto che per un periodo Rosalia Garofalo ha vissuto in una comunità per donne in stato di disagio, a ridosso delle due denunce presentate (e poi ritirate) nei confronti del marito, come quella presentata ad aprile dello scorso anno e rimessa volontariamente nel seguente mese di giugno. Frasillo è stato condotto nel carcere di Trapani.

A questo punto la politica dovrebbe fare e agire. Ma ci vuole anche la collaborazione della gente comune, che considera, ancora, le donne, come esseri inferiori e da trattare come cose. Che brutti tempi questi…

LEGGI ANCHE: Rula Jebreal, la Rai ha spiegato perché sarà a Sanremo.