Massimo Boldi a 360°: contro le Sardine e scettico su Salvini

Cipollino, contro le sardine. Non, non è una bugia. L’attore comico Massimo Boldi, al momento disoccupato rispetto al grande schermo o ai cinepanettoni a cui ci ha abituato per anni, tra alti e bassi e tra molte volgarità, ora ha deciso di dedicare le sue attenzioni ai giovani che in questi giorni manifestano a migliaia nelle piazze italiane.

Così oltre alle parole al miele per Silvio Berlusconi («Nei suoi confronti provo un affetto e un’amicizia enormi, è un uomo irripetibile») e i dubbi su Matteo Salvini per il dopo Cavaliere («Un astro come Berlusconi capita raramente, forse una volta sola») si scaglia contro le Sardine, il movimento di giovani che sta riempiendo le piazze italiane: «Io so che le mie figlie sono laureate e non trovano lavoro. Figurati uno che va in piazza. Io, fossi un ragazzo, non andrei a manifestare».

Cipollino, come lo chiamano da sempre i suoi fan, non risparmia nemmeno Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni con la sindrome di Asperger che sostiene lo sviluppo sostenibile ed è contro il cambiamento climatico: «Chi?», risponde alla giornalista che le chiede se provasse simpatia nei suoi confronti per poi aggiungere «Se mi dici Gre… penso solo a Greggio, Ezio Greggio (sorride, ndr)».

Sul fronte privato l’attore conferma la relazione con Irene Fornaciari, più giovane di lui di 34 anni, ma non le nozze in arrivo: «Adesso è ancora presto, vediamo e ne parliamo. Intanto stiamo molto bene insieme, questo conta».

Boldi tornerà al cinema nuovamente in coppia con Christian De Sica: «Ci stiamo lavorando dall’anno scorso e avrebbe dovuto essere pronto già per il 2019. E invece lo abbiamo rimandato al 2020. Ma uscirà eh, tranquilli. In realtà abbiamo delle perplessità a fare un seguito di ‘Amici come prima’. Quel film ha funzionato perché io e Christian ci siamo ritrovati dopo 13 anni in un film a raccontare una storia del tutto nuova. E tra l’ altro era molto ben scritto da Brizzi e Bardani. Ora però, dopo aver interpretato insieme così tanti soggetti, diventa difficile trovare uno spunto originale. E quindi una novità potrebbe essere tornare al grande classico. Il progetto è quello di riproporre Vacanze di Natale, sarebbe l’ideale. Ma abbiamo tempo, vogliamo pensarci bene, anche per capire che aria tira negli altri film italiani», ha aggiunto l’attore.

Si schiera anche in difesa dell’attore Checco Zalone, dopo le polemiche dei giorni scorsi per la canzone Immigrato: «Penso che quel video sia stato un ottimo veicolo di promozione pubblicitaria. Anche da questo punto di vista Zalone è geniale. Le accuse di razzismo? Ma stiamo scherzando, assolutamente no. Giù le mani da Checco, è un fenomeno. Vuole solo far ridere e ci riesce», ha concluso Boldi.

