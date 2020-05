«Il Coronavirus diventerà una normale influenza, ha perso la sua potenza»: queste le parole del virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’Ospedale San Raffaele e professore all’Università Vita Salute San Raffaele.

Secondo lui, non solo il Covid-19 potrebbe scomparire con l’arrivo dell’estate e poi tornare nella stagione autunnale, ma potrebbe anche diventare come una semplice influenza. Già da adesso, infatti, è convinto abbia perso la potenza virale originaria.

«L’analisi del profilo clinico della malattia dimostra che il virus è mutato. All’inizio arrivavano 100 persone al pronto soccorso, la maggior parte delle quali avevano necessità di ricovero in terapia intensiva, adesso non arrivano più»: ha affermato Massimo Clementi.

E ancora: «Questo Coronavirus, se continua così, potrebbe adattarsi all’ospite», perdendo quindi l’aggressività delle scorse settimane. Non è la prima volta che l’esperto si esprime in questi termini. Lo ha ribadito nel corso di diverse interviste.

«Nella fase più drammatica dell’epidemia arrivavano circa 80 persone al giorno in Pronto soccorso e la maggior parte necessitava di ricovero in terapia intensiva. Le cose sono cambiate da un paio di settimane, i reparti si stanno man mano liberando»: ha ribadito.

«L’infezione non arriva più alla fase gravissima della cosiddetta tempesta citochinica, in cui le persone rischiano la vita. In generale, sono in forte calo i pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione. L’epidemia c’è ancora, ma dal punto di vista clinico si sta svuotando».

Importanti rivelazioni, quindi, che se si avverassero ci libererebbero finalmente dalla paura di contrarre il Covid-19. Il virologo ha infatti dichiarato: «Ci aspettiamo che questo Coronavirus pian piano possa diventare innocuo, com’è successo ai suoi cugini, responsabili del semplice raffreddore». E noi ci auguriamo con tutto il cuore che abbia ragione.

