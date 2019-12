Masterchef 2020: ecco i 20 chef amatoriali d’Italia / NOMI e PROVE

Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo.

Questi i nomi dei 20 migliori chef amatoriali d’Italia che, a partire da giovedì 2 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV, sono pronti a darsi battaglia nelle cucine di Masterchef Italia, sotto l’occhio rigoroso e attento dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La gara comincerà ufficialmente con il 3° appuntamento e proseguirà ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e in streaming su NOW TV.

La gara avrà luogo secondo il meccanismo già noto al pubblico ma con l’introduzione di una nuova prova molto temuta che metterà sotto pressione i concorrenti: lo Skill Test.

I 20 aspiranti chef, quindi, sono pronti ad affrontare la prima Mystery Box della stagione: una presentazione della propria idea di cucina.

Dopo sarà protagonista il primo Invention Test dedicato al mare e presentato in una veste inusuale da tre esperti in materia: Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai, chef stellati che usano prodotti ittici particolari con intuizione e creatività, rispettando l’ecosistema marino.

Tornando allo Skill Test, sono una successione di prove complesse in cui solo i migliori si salveranno, conquistando la balconata mentre tutti gli altri proseguiranno nelle sfide.

LEGGI ANCHE: Quanto costa mangiare dallo chef Enrico Bertolini?

A complicare la prova ci sarà la presenza, vicino ai tre giudici, del maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari, il cui arrivo tra le cucine di MasterChef per la prova di pasticceria rappresenta sempre un’incognita temutissima dagli aspiranti chef.

Oltre all’appuntamento settimanale, da lunedì al venerdì, alle ore 19.50, sempre su Sky Uno, proseguirà la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, programma ricco di rubriche e ospiti, come Anna Martelli, Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai e Marco Sacco.

Infine, anche questa edizione di Masterchef è plastic free ed eco-friendly, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando il Pianeta e non sprecando risorse alimentari.

Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, per un consumo di plastica ormai ridottissimo pari al – 75% e a 800 kg di plastica utilizzata in meno rispetto alle edizioni precedenti.

LEGGI ANCHE: Antonella Clerici ritorna alla Prova del Cuoco?