Joe Bastianich è un imprenditore, uno chef e uno dei volti più celebri del programma Masterchef Italia, che lo ha visto per tanti anni nelle vesti di giudice. Come mai ha deciso di lasciare questo palcoscenico televisivo?

Bastianich: il motivo per cui ha ha lasciato Masterchef

Musicista, chef e imprenditore nel campo del food, Bastianich avrebbe lasciato Masterchef Italia per via di uno screzio con Antonino Cannavacciuolo, che ha fatto il suo ingresso nella rosa dei giudici dopo diverse edizioni.

LEGGI ANCHE: Joe Bastianich: “Così mi ha moglie mi ha sbattuto fuori di casa”

Giudice di Italia’s Got Talent accanto a Frank Matano e a Federica Pellegrini, Bastianich, intervistato da Diva & Donna, ha parlato dell’equilibrio tra loro e famiglia – lo chef ha tre figli – e ha speso parole di stima per Carlo Cracco.

Diversa è invece la situazione con il patron di Villa Crespi con il quale, come rivelato da Bastianich stesso, è andata in scena una discussione relativa a un risotto e a un’affermazione dello chef napoletano, il quale avrebbe detto che gli statunitensi non sono in grado di cucinare come gli italiani, invitando il collega a rivolgersi a Carlo Cracco per cucinare un risotto decente. Non c’è che dire: si tratta di un punto di vista ben diverso rispettoo a quello espresso inizialmente e all’affermazione di Bastianich relativa alla scelta di lasciare il programma per dedicarsi alla famiglia.

LEGGI ANCHE: Joe Bastianich confessa: “Per il successo ho fatto soffrire la mia famiglia”