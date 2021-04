Matilda De Angelis è fidanzata? Sì, ecco il suo nome

Matilda De Angelis è la star del momento.

è la star del momento. La giovane attrice bolognese, dopo la co-conduzione di Sanremo, è in tv con Leonardo.

In un’intervista a Oggi, ha affermato di non essere più single.

Matilda De Angelis non è più single. Dopo la fine della storia con Andrea Arcangeli, l’attrice bolognese è oggi legata al rapper William Mezzanotte, in arte Nayt. Nel corso di un’intervista a Oggi ha rivelato il loro amore e lo ha descritto come “un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”. Cosa sappiamo di lui? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo!

Quanti anni ha?

William Mezzanotte è nato a Isernia il 9 novembre 1994. Ciò significa che, nel 2021, compie 26 anni, uno più della fidanzata.

Carriera

Dopo aver iniziato a scrivere i primi pezzi nel 2009, nel 2011 ha pubblicato il suo primo album in studio, lavoro discografico dal titolo Nayt One. Dopo questo esordio sono arrivati altri 4 album, l’ultimo dei quali, Mood, è uscito nel 2020.

Nella carriera di Nayt figurano anche diversi duetti con artisti di spicco della scena rap italiana, come per esempio Gemitaiz, Clementino e Vegas Jones.

Instagram

William Mezzanotte è seguito su Instagram da oltre 400mila persone.

