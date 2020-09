Matteo Salvini aggredito da una donna

Matteo Salvini, leader della Lega, è stato aggredito a Pontassieve, comune della Città Metropolitana di Firenze, in Toscana, dove si trovsva per la campagna elettorale delle Regionali.

Ne ha dato notizia Guglielmo Picchi, ex sottosegretario, su Twitter con queste parole: «Aggredito a a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici».

Una donna, di colore, lo ha avvicinato e strattonato, strappandogli la camicia e la catenina. Intervento di Digos e carabinieri presenti sul posto.

La donna, che è apparsa in stato d’agitazione, è stata subito fermata dalla scorta dell’ex ministro. Salvini e si stava recando negli studi di Radio Sieve per un collegamento con l’Aria che tira su LA7, regolarmente andato in onda. Sempre a Pontassieve era previsto oggi un pranzo al ristorante Seven, in seguito annullato «per le minacce e gli insulti arrivati al proprietario», come aveva spiegato ex vicepremier.

