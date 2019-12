Matteo Salvini e il dito medio: quando è stato l’ex ministro a farlo

Chi di social ferisce, di social perisce. Si potrebbe riassumere così il post virale del giorno: una giovane donna di 19 anni avrebbe approfittato di un pisolino in aereo di Matteo Salvini per farsi un selfie insieme all’ex vicepremier, con tanto di dito medio in bella mostra.

Il segretario della Lega e i suoi strateghi della comunicazione hanno colto la palla al balzo, facendo rimbalzare su tutti i social del ‘Capitano’ un messaggio stizzito che attacca anche il movimento delle Sardine. «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione», scrivono gli account dell’ex ministro dell’Interno scatenando i seguaci in una gogna mediatica contro la ragazza.

A riprendere il post della giovane è stata la senatrice del Carroccio Roberta Ferrero, che ha postato sul proprio profilo Facebook la fotografia in questione, accompagnando lo scatto con le parole: «Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Salvini, mentre dorme. Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio…». E poco importa che, come ricordato da alcuni nei commenti, è stato Salvini a utilizzare più volte, pubblicamente, il dito medio.

Non è la prima volta che Salvini sfrutta le offese ricevute per scatenare i suoi follower. A novembre 2018 il leader della Lega aveva pubblicato delle foto di alcune minorenni che avevano manifestato per il No Salvini day, commentando: «Poverette, e ridono pure..». Nel giro di pochi minuti, le tre studentesse milanesi si erano ritrovate sommerse dagli insulti dei supporter del leader della Lega. Anche questa volta la gogna ha funzionato: la ragazza, dopo poche ore, ha deciso di chiudere i suoi account social.

Ma non è fnito tutto subito. Perché poi Salvini è tornato nella capitale. Sempre in Aereo. «Si riparte direzione Roma! Speriamo di avere una vicina di volo educata». Lo ha scritto in serata, dopo essere stato oggetto di una ‘trollata’ come si dice in gergo social, quando nel viaggio aereo di andata una ragazza che le sedeva accanto aveva fatto un selfie mostrando il dito medio mentre il capo leghista dormiva.

Lui, poco dopo, e la foto aveva già fatto il giro dei social, aveva commentato: «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione». In molti, sui social e sui media, hanno ricordato le occasioni pubbliche in cui lo stesso Salvini non aveva disdegnato di ricorrere al dito medio, ad esempio all’indirizzo dei contestatori dei ‘centri sociali’. Così come dimostra la foto che proviene da Tpi.it.

