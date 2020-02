Mc Donald’s si allea con Ferrero e lancia il nuovo Pane e Nutella

Mc Donald’s e Ferrero sono due marchi sinonimo di qualità e bontà. Questo è certamente il pensiero di molti consumatori sparsi in tutto il mondo. Consapevoli delle loro potenzialità e geni del marketing, allora hanno pensato di unirsi per dare vita a un nuovo prodotto commerciale.

Sembrano essere riusciti nel loro intento, perlomeno per il momento; ma le previsioni sono tra le più rosee. Oltre mille panini sono stati distribuiti in poco più di un’ora, a Milano, nel punto vendita della catena di fast food più famosa del mondo di piazza Duomo. I fan di entrambi, curiosi, hanno provato e, evidentemente, apprezzato.

LEGGI ANCHE: Francia, rissa al supermercato: c’è la Nutella in offerta

Così hanno deciso di promuovere il lancio dell’ultimo prodotto nato dalla collaborazione di due gruppi commerciali mastodontici. Il suo nome è Mc Crunchy Bread, altro non è che la versione riveduta e corretta, la 2.0 come si suole dire oggi, dell’intramontabile pane e nutella, che ha unito e rigenerato diverse generazioni. Qualcosa che accomuna grandi e piccini, che va oltre l’età.

Le altre città italiane scelte per la distribuzione in anteprima sono state Napoli, Bari e Roma: hanno coinvolto tutto lo stivale, da nord a sud. Una promozione complessa e corposa, esattamente come Mc Donald’s e Ferrero. Una sfida che non è stata temuta ma, probabilmente, vinta. La conferma arriverà solo con il tempo.

Un’idea di per sé semplice, che però (così) nessun altro avrebbe potuto realizzare. Una scommessa su cui sono pronti a puntare e che hanno in programma di lanciare in grande stile, lo stesso che ha caratterizzato l’anteprima nazionale.

Dopo un primo assaggio, di due giorni fa, infatti il nuovo goloso e intramontabile panino sarà acquistabile e ‘gustabile’ dal 12 febbraio, a una settimana esatta dal debutto italiano. Giusto in tempo per la festa degli innamorati, San Valentino. Giorno in cui sarà proposto a un prezzo speciale.

LEGGI ANCHE: Barbie ha la vitiligine: la bambola più famosa al mondo è sempre più inclusiva

Inoltre, chi si presenterà in coppia in uno dei 600 punti vendita del Paese, tra le 15 e le 17, riceverà il prodotto su cui puntano molto i due giganti in omaggio. Infine, una piccola curiosità: il lancio è avvenuto – anche su Instagram – in contemporanea con il World Nutella Day, la giornata mondiale dedicata alla crema di nocciole più amata e consumata al mondo.

LEGGI ANCHE: Febbricola: cos’è e quando bisogna preoccuparsi