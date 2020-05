Medico russo tenta il suicidio: aveva denunciato mancanze ospedaliere (VIDEO)

Un medico russo tenta il suicidio lanciandosi da una finestra dell’ospedale. Si tratta del terzo caso in ambito sanitario e la causa è sempre la stessa: la pressione che provoca lavorare in zone a rischio durante la pandemia, almeno questa pare essere la versione ufficiale.

Alexander Shulepov, 37 anni, è in prognosi riservata, dopo aver riportato lesioni gravi alla testa. Il gesto arriva dopo la pubblicazione di un video in cui denunciava di lavorare nonostante il tampone positivo al Coronavirus.

Nel videomessaggio anche la denuncia di carenza di dispositivi di protezione individuale nella città di Voronezh, ‘dettaglio’ che ha quasi subito ritrattato, probabilmente perché costretto a farlo. Sabato 2 maggio, all’ospedale di Novousmanskaya, il medico russo tenta il suicidio.

È il terzo caso sospetto. Due dottoresse, in Russia, sono morte nello stesso modo, succcessivamente alle denunce relative alla mancanza di DPI per i pazienti affetti da Coronavirus.

Alexander Shulepov, inoltre, il giorno prima dell’estremo gesto, sembra sia stato convocato dalla polizia, insieme al collega paramedico Alexander Kosyakin. L’accusa? Diffusione di informazioni false sulle condizioni in cui si lavora in ospedale.

Dr Alexander Shulepov fell out a hospital window & is in critical condition after complaining in a video he was forced to work while sick with #COVID19.

He's the 3rd Russian doctor to fall out a window in the past 10 dayshttps://t.co/PPuRy74gef pic.twitter.com/Yi8vF2Npy8

— Alec Luhn (@ASLuhn) May 3, 2020