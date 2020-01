Il suggerimento è ghiotto e si rivolge direttamente al direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, che sarà in onda su Raiuno la prima settimana di febbraio.

«Se Amadeus riuscisse a far partecipare Meghan Markle trasformerebbe la kermesse canora in un evento mediatico di livello mondiale. La raccolta pubblicitaria della Rai, poi, schizzerebbe alle stelle, dando vita ad una vera e propria gara per accaparrarsi lo spazio pubblicitario pre e post suo intervento. Senza contare che il valore del singolo spot aumenterebbe vertiginosamente. E in questo modo la sua presenza non solo si ripagherebbe da sola ma farebbe guadagnare la Rai».

Il suggerimento provocatorio al conduttore e direttore artistico di Sanremo arriva da Luciano Nardi, uno tra i più noti pubblicitari italiani che per i suoi spot ha ingaggiato spesso come testimonial superstar internazionali.

D’altronde, giusto il tempo di annunciare l’addio agli impegni reali e Meghan Markle ha già firmato il contratto da doppiatrice con Disney (il cui compenso sarà devoluto a un’organizzazione che si occupa della protezione degli elefanti).

«Ma il vero colpo grosso, lo farà l’azienda o l’evento che riuscirà per prima a ingaggiare la duchessa del Sussex come testimonial – ha commentato Luciano Nardi – si pensi appunto cosa accadrebbe se andasse a Sanremo».

Quella di ‘scappare’ da Buckingham Palace e liberarsi dal guinzaglio del protocollo è stata una scelta furba da parte di Meghan secondo i pubblicitari internazionali: «Oltre ad avere guadagnato una maggiore libertà – ha commentato Stella Romagnoli, direttore generale dell’International Advertising Association (IAA) – riteniamo che la mossa, intuitivamente governata da Meghan, di lasciare la Casa reale sia di grande astuzia. Oltre a conquistare la libertà i due ragazzi otterranno ben più della dichiarata ‘autonomia economica’, anzi guadagneranno tantissimo in termini di contratti pubblicitari. So di colleghi, soprattutto americani, che avrebbero pronto un assegno con moltissimi zeri, in particolare per Meghan che è giovane, bella ma soprattutto intelligente e che con un Oceano di mezzo tra loro e la Corona potrà anche riprendere la sua carriera di attrice. E credo che a Hollywood siano già pronti ad un’asta al rialzo».

Romagnoli ha poi aggiunto: «Si immagini inoltre se poi, come è inevitabile, cosa accadrebbe sul web se Meghan potesse mettersi a gestire se stessa, libera da vincoli, come influencer su Instagram».

A questo punto cosa farà Amadeus dopo questo suggerimento gratuito e parecchio utile? La duchessa del Sussex sarà la sorpresona?

