Meghan Markle arrabbiata con la Regina Elisabetta: ecco perché

Non è un momento facile quello che stanno attraversando il Principe Harry e consorte. Secondo delle voci vicine alla donna, Meghan Markle sarebbe arrabbiata con la Regina Elisabetta. Il motivo? Il divieto di poter commercializzare il marchio Sussex Royal.

Dopo che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family inglese, trasferendosi in Canada e dando inizio a un nuovo capitolo della loro vita, la coppia ha deciso di creare un brand. Migliaia di dollari sono stati investiti per creare il sito e il merchandising, per un lancio in tempi brevi. A bloccare tutto però ci ha pensato la Regina Madre.

Proprio un amico vicino a Meghan Markle, ha dichiarato a Espress Uk: «È furiosa con Sua Maestà, sdegnata dalle ‘meschine richieste’ che arrivano da Palazzo. Insinuare che Meghan e Harry volessero usare la parola ‘royal’ per arricchirsi è assurdo». Vale la pena ricordare che i due hanno dovuto rinunciare allo status di reali.

Meghan Markle sarebbe arrabbiata con la Regina Elisabetta. Avrebbe affermato che, rispetto alla vicenda, saranno superiori a certi giochi di forza e che la loro unica priorità è il bene di Archie. Altre fonti hanno confermato la rabbia che proverebbe la moglie del Principe Harry, questa volta al Daily Mail.

«Meghan è convinta che le restrizioni a cui sono sottoposti siano solo una reazione alla loro decisione di emanciparsi dalla Royal Family»: hanno detto amici vicini alla coppia. A dire la propria è stato anche l’esperto di cronache reali, Richard Fitzwilliams. Ha raccontato che Meghan Markle non avrebbe digerito lo schiaffo morale della Regina Elisabetta.

Adesso non ci resta che restare a guardare cosa succederà. Riusciranno le parti a trovare un punto di incontro o continuerà una guerra non poi tanto fredda? Il Principe Harry, a differenza della moglie, avrà capito le ragioni della famiglia di origine?