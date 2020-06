Meghan Markle pronta a scendere in politica? Mira alla Casa Bianca?

Anche lontana dai fasti della Corte inglese – sono passati più di 5 mesi dal giorno della Megxit – Meghan Markle continua a far parlare di sé. La ex attrice di Suits, che vive ormai a Los Angeles con il marito Harry e il piccolo Archie, secondo alcune indiscrezioni accreditate sarebbe pronta a scendere in politica, candidandosi in occasione delle prossime elezioni USA.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle arrabbiata con la Regina Elisabetta: ecco perché

I progetti di Meghan

Prima del suo ingresso nella Famiglia Reale, Meghan Markle non era una semplice attrice di soap ma una donna in prima linea pronta a esprimersi su diversi temi, a cominciare da quelli relativi ai diritti delle donne. Con il matrimonio del 19 maggio 2018, che l’ha trasformata da diva a Duchessa, ha dovuto mettere da parte questa esposizione per uniformarsi al protocollo reale.

Ora, però, le cose sono molto diverse. Come già detto, gli obblighi di corte sono un ricordo del passato e Meghan ha la possibilità di realizzare un piano che, secondo diversi rumors, sarebbe nella sua mente da tempo. Di cosa stiamo parlando? Della corsa alla Casa Bianca.

Come riportato da Vanity Fair, in un periodo che sta vedendo le elezioni USA molto vicine, la consorte del Principe Harry starebbe preparando il suo ingresso in politica. Secondo quanto specificato dall’autorevole testata, i bookmaker inglesi, che hanno gli occhi costantemente puntati sulla Famiglia Reale britannica, detta The Firm per via del volume di soldi che muove, stanno da tempo parlando di piani ambiziosi a lungo termine per la mamma del piccolo Archie che, con le elezioni di quest’anno, sarebbe intenzionata a preparare il terreno per la Casa Bianca nel 2024.

Se dovesse raggiungere questo traguardo enorme, la Markle diventerebbe la prima donna afroamericana alla guida degli USA. La Duchessa – che secondo quanto previsto dall’accordo con la Regina può mantenere il titolo ma non può utilizzarlo per fini privati – ha da pochi giorni ripreso a esporsi su temi scottanti con un discorso su George Floyd agli studenti del liceo che ha frequentato da adolescente. Non resta che tenere gli occhi puntati su di lei per vedere se le previsioni degli scommettitori diventeranno realtà. firma

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan: parla Cressida Bonas, l’ex de Principe