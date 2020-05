Meghan Markle, chi è stato il primo amore della Duchessa di Sussex?

Ha 41 anni e fa l’agente immobiliare: lui è Luis Segura, il primo amore di Meghan Markle. Il suo nome sta facendo il giro del mondo in quanto, come evidenziato dal tabloid Daily Mail, la Duchessa di Sussex lo avrebbe contattato per informarsi su una nuova casa a Los Angeles, città dove si è trasferita a seguito della breve parentesi canadese successiva alla Brexit.

Chi è Luis Segura

Luis Segura, 41 anni, è un celebre agente immobiliare nella città degli angeli. L’ex amore di Meghan Markle si occupa di vendere prestigiose proprietà nella zona di Pasadena, un sobborgo di Los Angeles caratterizzato dalla presenza di scuole private di grande prestigio.

La coppia di Sussex, che in questo momento sta soggiornando presso la villa del magnate hollywoodiano Tyler Perry, sarebbe interessata a una casa nella zona. Come specificato dal tabloid britannico, Segura conosce perfettamente il mercato della zona. Inoltre, in virtù della sua lealtà nei confronti di Meghan, sarebbe la persona perfetta per la gestione di una trattativa così delicata come quella dell’acquisto della casa dei Duchi di Sussex che, con la Megxit, hanno messo fine ai loro impegni sotto i riflettori.

Secondo una fonte che ha parlato con i giornalisti del Daily Mail, ai tempi del liceo Meghan e Luis Segura erano molto innamorati. Da allora sono passati tanti anni e la giovane e aspirante attrice è diventata la moglie di un principe.

Luis, invece, ha sposato una donna di nome Christina, dalla quale ha avuto due figli maschi. L’uomo, raggiunto dai giornalisti del Daily Mail, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito al rapporto con la ex. Sulla base di quanto rivelato dal tabloid britannico, tra i due ci sarebbe già stato un primo incontro.

