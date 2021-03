Meghan Markle e Harry, qual è stata la reazione della regina Elisabetta?

Dopo l’intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah, la risposta della Regina era attesissima.

Buckingham Palace ha diramato un comunicato.

Il Principe Carlo, intercettato durante un’uscita pubblica, non ha commentato.

L‘intervista di Meghan Markle e Harry alla CBS sta comprensibilmente dominando la scena mediatica sia oltremanica, sia oltreoceano. Le rivelazioni dei Duchi del Sussex, che hanno risposto alle domande dell’amica Oprah Winfrey, sono a dir poco scioccanti.

Meghan e Harry, che daranno a breve una sorellina al piccolo Archie, hanno per esempio parlato dei rapporti ormai tesi con il resto della Famiglia Reale e, nel caso specifico della Duchessa di Sussex, di un periodo in cui ha pensato di togliersi la vita e, dopo aver chiesto aiuto, non ha trovato risposta da parte dei membri della Corona.

A colpire sono state soprattutto le accuse di razzismo, con Meghan che ha parlato di un membro della Famiglia Reale preoccupato per il colore della pelle di Archie.

Dopo quella che molti definiscono una vera bomba mediatica e politica – oltre che un capolavoro della Winfrey, regina della gestione dei tempi televisivi e dell’immedesimazione nelle vicende umane della persona che ha davanti – non si è fatta attendere la risposta della Regina Elisabetta.

Buckingham Palace: “Triste nel sapere quanto gli ultimi anni siano stati difficili”

Tutta la famiglia è triste nel sapere quanto gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Meghan.

Queste alcune delle parole conclusive del comunicato diramato da Buckingham Palace a seguito della messa in onda dell’intervista ai Duchi di Sussex.

Nella risposta della Regina Elisabetta alle affermazioni del nipote e dell’ex attrice di Suits, si tocca anche il nodo delle accuse di razzismo.

Le questioni sollevate, soprattutto quelle riguardanti la razza sono allarmanti. Se alcuni ricordi possono differire, saranno comunque presi assolutamente sul serio e discussi in famiglia in maniera privata. Harry e Meghan resteranno due membri molto amati della nostra famiglia.

Se dal Palazzo è arrivata una replica, da parte del Principe Carlo, intercettato presso un centro vaccinazioni Covid in occasione della prima uscita pubblica, non è giunto alcum commento. Il figlio della Regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo si è infatti limitato a chiacchierare con alcuni degli operatori sanitari presenti.

