Meghan Markle e Harry: secondo figlio in arrivo per i Sussex

Meghan Markle e Harry aspettano il secondo figlio. I Duchi di Sussex, che vivono da quasi un anno a Los Angeles, daranno un fratellino o una sorellina al piccolo Archie, che il prossimo 6 maggio compirà 2 anni.

L’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle è arrivato nella giornata di domenica 14 febbraio 2021 (esattamente 37 anni dopo l’ufficializzazione, da parte di Carlo e Diana, della seconda dolce attesa della Principessa del popolo).

La meravigliosa novità della coppia di Sussex è stata comunicata dal fotografo e amico dei Duchi Misan Harriman, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno scatto in bianco e nero che ritrae Meghan visibilmente incinta sdraiata in mezzo all’erba.

La ex attrice appoggia la testa sulle ginocchia del marito, che sorride accarezzandole teneramente i capelli.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021