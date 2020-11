Meghan Markle sarebbe in attesa del secondo figlio. Già madre del piccolo Archie, l’ex attrice si è trasferita da diversi mesi a Los Angeles con il marito, il Principe Harry. La coppia, che vive in una bellissima villa a Montecito, secondo il settimanale Oggi, che ha intercettato diversi rumors che si rincorrono da settimane negli USA, starebbe per accogliere un fratellino o una sorellina per Archie, nato a maggio 2019.

Un periodo di grandi cambiamenti starebbe quindi caratterizzando la vita del secondogenito di Carlo e della moglie che, essendo cittadina statunitense, ha regolarmente votato alle elezioni presidenziali.

I rapporti con la Regina Elisabetta

A detta del settimanale Oggi, Meghan Markle e Harry avrebbero deciso di non mettere subito la Regina Elisabetta a conoscenza del lieto evento. La cosa non è ovviamente piaciuta all’entourage della nonna del Duca di Sussex che, da quasi un anno, ha rinunciato al suo status di membro senior della Famiglia Reale.

A rendere ancora più difficoltosi i rapporti tra la coppia di Sussex e il Palazzo ci ha pensato, in questo periodo, anche la notizia delle accuse di sessismo mosse dall’ex Rachel di Suits, da sempre poco incline ad accettare regole del protocollo legate ad abbigliamento e atteggiamenti in pubblico, alla Regina Elisabetta.

