La recente decisione da parte di Harry e Meghan Markle, Duchi di Sussex, di abbandonare lo status di reali senior per diventare finanziariamente indipendenti sta facendo parlare il mondo e, ovviamente, creando non poco scompiglio tra gli altri membri della Famiglia Reale britannica.

Secondo quanto rivelato da un insider alla testata Telegraph, la Sovrana avrebbe convocato diverse riunioni coinvolgendo direttamente i membri delle quattro famiglie al vertice di The Firm – l’appellativo con cui è nota la Royal Family britannica – e con lo scopo di risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Meghan Markle già in Canada

Secondo quanto rivelato da diversi organi mediatici britannici, Meghan Markle sarebbe già in Canada, Paese dove la coppia avrebbe intenzione di trasferirsi e terra molto cara alla mamma di Archie. Meghan ha infatti vissuto diversi anni in Canada durante le riprese di Suits, la serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Nel Paese del Commonwealth, dove la coppia ha trascorso parte della recente pausa natalizia, Meghan ha riabbracciato il piccolo Archie.

Harry rimane a Londra per negoziare con il resto della famiglia

La vicenda di Harry e Meghan ricorda molto quella di Edoardo VIII e Wallis Simpson. Se l’opinione pubblica mondiale è spaccata in due tra chi li critica e chi applaude la loro decisione, tra le stanze del Palazzo la disapprovazione sembra scorrere decisa.

Per rendersi conto della situazione basta citare la forte irritazione di Elisabetta, che è venuta a quanto pare a conoscenza della cosa solo ad annuncio fatto, e la possibile e drastica decisione di Carlo.

Secondo quanto rivelato dal Times, il Principe di Galles sarebbe pronto a dare una svolta a dir poco epocale nel rapporto con il secondogenito. Qualora il processo di negoziazione non dovesse giungere a una conclusione, Carlo, il primo in successione al trono, metterebbe fine ai versamenti delle quote di appannaggio reale destinate al figlio e alla nuora.

In questi giorni si sta parlando tantissimo anche del rapporto tra Harry e il fratello maggiore che, stando ai gossip degli ultimi mesi, vivrebbero da tempo dei forti contrasti. Diversi media hanno richiamato un aneddoto secondo il quale, già nei primi tempi di frequentazione con la Markle, il Duca di Cambridge avrebbe ricordato al fratello minore una raccomandazione della madre.

Diana, memore della triste fine del suo matrimonio con Carlo (prima delle nozze i due sposi si erano visti poco più di dieci volte), avrebbe infatti consigliato ai figli di prendere il giusto tempo prima di fare il grande passo.

