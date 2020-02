E se la regina Elisabetta stesse agendo dietro le quinte? Sì, nelle scorse settimane ha dato il suo ok, senza neanche troppi ricatti, richieste o remore alla proposta di suo nipote Harry e Meghan Markle di abbandonare gli impegni reali e di trasferirsi in Canada.

A molti è apparso strano questo atteggiamento così magnanimo della regina. E allo stesso tempo pareva che tutto stesse andando come doveva andare in nome dell’interesse della corona.

Eppure non è così. Tutti noi con la ultranovantenne Elisabetta ci siamo cresciuti e abbiamo imparato a conoscere il suo essere una donna capace di affrontare di tutto e in modo duro. Senza guardare in faccia niente e nessuno. D’altra parte dobbiamo ricordarci che questa donna ha avuto a che fare con Winston Churchill e oggi con Boris Johnson. Ha premiato i Beatles facendoli baronetti e ha rigettato i punk da quella Senna dove da loro veniva minacciato. Ha anche attraversato il periodo più drammatico della morte della principessa Diana.

Elisabetta l’abbiamo anche imparata ad amare nella sua versione fiction in The Crown di Netflix. Figuriamoci se una donna che è allo stesso tempo simbolo di storia si fa intimorire da un nipote scapestrato e dalla moglie tutt’altro che regale.

Così circola voce che da Buckingham Palace sia in corso una operazione Meghan Markle, partita direttamente dalla regina, che si serve del mezzo più antico del mondo per risolvere tutti i problemi: i soldi.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle a Sanremo? Ecco perché sarebbe un affare per il Festival.

L’operazione non è velocissima e forse Elisabetta potrebbe non viverla anagraficamente in toto. L’obiettivo è fare divorziare Meghan Markle da Harry e chiedere definitivamente tutti i rapporti con questa donna che non è mai stata amata dalla corte reale e dal popolo inglese e forse anche viceversa. Il tutto dovrebbe avvenire in un periodo di tempo che va dai tre ai cinque anni. In cambio la Markle dovrebbe ricevere un bel pacco di denaro direttamente dalla regina.

L’obiettivo è giocare con il punto di scontro tra i due ex principini, ovvero il lavoro di lei. Meghan vorrebbe infatti tornare a Hollywood e ricominciare a fare l’attrice. Harry non vorrebbe, temendo qualche attore avvenente capace di portarle via la compagna. Tutto questo non ha delle conferme ufficiali, ma solo voci, rumors e piccoli gossip proveniente da qualche cortigiano poco fedele che cerca visibilità e soldi. Le vere risposte potrà darcele il tempo. Noi auguriamo all’ex coppia reale tutta la felicità. Non vogliamo divorzi lampo. Addirittura auguriamo che siano abbandonati dal mondo del gossip.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, i favoriti dei bookmaker.