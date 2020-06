Altro che desiderio di tornare alla vita da set con un titolo nobiliare: Meghan Markle voleva diventare regina! I rumors sulle trame della ex attrice di Suits continuano a rincorrersi nonostante, ormai da diversi mesi, sia lontana dai palazzi importanti di Londra per via della Megxit e del formale abbandono dei ruoli di membro senior della Famiglia Reale. Ad aprire questo nuovo filone su di lei ci ha pensato un documentario dal titolo William and Kate: Too Good To Be True.

LEGGI ANCHE: Lady Diana provò a togliersi la vita quattro volte?

Il nuovo documentario

Il documentario in questione è durissimo nei confronti del secondogenito di Diana. Trasmesso da Channel 5, parla di una forte invidia di Harry nei confronti del fratello maggiore. William, dal canto suo, consapevole del suo destino di regnante, si sarebbe più volte interrogato in merito alla sua capacità di sostenere un peso del genere. Secondo quanto specificato nel documentario, il Duca di Cambridge avrebbe iniziato a manifestare dubbi in merito da adolescente, confidandosi su questo tema con la madre Diana.

Molto diverso sarebbe invece l’approccio di Harry: il marito di Meghan Markle e padre del piccolo Archie, avrebbe sempre avuto un pensiero fisso, ossia quello della corona. A detta della scrittrice Anna Pasternak, questo atteggiamento da parte del Duca di Sussex avrebbe causato dei forti attriti tra i due fratelli.

In che modo si è inserita Meghan in questo equilibrio a dir poco precario? Secondo quanto specificato dal documentario, la ex attrice avrebbe nutrito fortissime speranze relativamente a un passo indietro di William per quanto riguarda il trono.

A quanto pare, la cocente delusione per lei sarebbe arrivata proprio dal marito, che le avrebbe fatto capire l’impossibilità di vedere realizzati i suoi propositi, il tutto a nozze già celebrate e con un figlio in arrivo.

LEGGI ANCHE: Emanuele Filberto difende il Principe Harry e Meghan Markle